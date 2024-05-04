Karabük\'te iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Karabük'te geçirdiği iş kazası sonrası ağır yaralanan Beytullah Arık (31) 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Geçtiğimiz Ocak ayında Üniversite Mahallesinde bulunan Çağ Çelik firmasına ait demirçelik haddehanesinde meydana gelen olayda yüksekten düşen işçi Beytullah Arık ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırılan Arık, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Arık için Karabük'ün Safranbolu ilçesi Hz.Ömer Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK
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