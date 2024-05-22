Karabük'te Lezzet Şenlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Karabük'te Lezzet Şenlikleri düzenlendi

Karabük\'te Lezzet Şenlikleri düzenlendi

Karabük'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen Lezzet Şenlikleri'nde ilçelerin yerel lezzetleri ikram edildi. Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, dünyanın farklı lezzetler peşinde koştuğunu belirterek, 'İnanıyorum ki lezzet şenlikleri ile birlikte gastronomi turizmine bir katkı sağlarız' dedi.

22.05.2024 18:24  Güncelleme: 18:33
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Karabük'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen Lezzet Şenlikleri'nde ilçelerin yerel lezzetleri ikram edildi.

Karabük Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "Lezzet Şenlikleri" ikinci gününde Safranbolu'daki programla devam etti. Sabah "Yazıköy Keşkeği"nin fırından çıkarılmasıyla başlayan program çerçevesinde Hıdırlık mevkiinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra Han arkasında devam eden programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, KarabükBelediye Başkanı Özkan Çetinkaya, BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, dünyanın farklı lezzetler peşinde koştuğunu belirterek, "İnanıyorum ki lezzet şenlikleri ile birlikte gastronomi turizmine bir katkı sağlarız" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Şahin, bu yıl ki temanın 'Sürdürülebilir Türk Mutfağı atıksız, geleneksel, sağlıklı' olarak belirlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından folklor gösterisi yapıldı. Kurulan stantlarda Karabük ve ilçelerine özgü yemeklerin tanıtımlarının yapılmasıyla program sona erdi.

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Kaynak: İHA

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