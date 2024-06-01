Karabük\'te Liseli Öğrenciler İsrail\'in Katliamına Tepki Gösterdi

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Karabük'te liseli öğrenciler mezuniyet töreninde açtıkları "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'in katliamına tepki gösterdiler.

İsrail'in Refah'ta düzenlediği saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinliler unutulmadı. Öğrenciler "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'in katliamına tepki gösterdiler. Öğrencilerin bu duyarlı davranışları öğretmen ve velilerden büyük alkış aldı. - KARABÜK