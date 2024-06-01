Karabük'te Liseli Öğrenciler İsrail'in Katliamına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Karabük'te Liseli Öğrenciler İsrail'in Katliamına Tepki Gösterdi

Karabük\'te Liseli Öğrenciler İsrail\'in Katliamına Tepki Gösterdi

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Refah'ta düzenlediği saldırıya tepki göstermek amacıyla 'Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı' pankartı açtılar. Öğrencilerin bu duyarlı davranışları büyük alkış aldı.

01.06.2024 14:28
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Karabük'te liseli öğrenciler mezuniyet töreninde açtıkları "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'in katliamına tepki gösterdiler.

İsrail'in Refah'ta düzenlediği saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor.

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Filistinliler unutulmadı. Öğrenciler "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" pankartıyla İsrail'in katliamına tepki gösterdiler. Öğrencilerin bu duyarlı davranışları öğretmen ve velilerden büyük alkış aldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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