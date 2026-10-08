Karabük'te okul kantinlerinde hijyen denetimi yapıldı, işletmeciler uyarıldı - Son Dakika
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Karabük'te okul kantinlerinde hijyen denetimi yapıldı, işletmeciler uyarıldı

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Karabük\'te okul kantinlerinde hijyen denetimi yapıldı, işletmeciler uyarıldı
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Karabük Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde hijyen, son tüketim tarihi ve açık gıda satış koşullarını denetledi. Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışına izin verilmeyeceği, aykırılık halinde işletmecilere yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve açık gıdaların satış şartları titizlikle incelendi.

Okul kantinlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol ederken özellikle açık gıdaların öğrencilere sunumu sırasında eldiven kullanılmasının önemine dikkat çekti. Kantin işletmecilerine hijyen kurallarına eksiksiz uyulması gerektiği hatırlatılarak gıdaların hazırlanması, muhafaza edilmesi ve servis edilmesi sırasında öğrencilerin sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalardan kaçınılması istendi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Okul kantinlerinde hijyen kurallarına uyulması ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışının önlenmesi amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kantin işletmecilerimizin kurallara titizlikle uymalarını bekliyoruz" dedi.

Kurallara aykırılıklara yasal işlem uyarısı

Denetimler sırasında kantin işletmecilerini uyaran zabıta ekipleri, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirtti. Hijyen kurallarına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulanacağı ifade edildi. Karabük Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde güvenilir gıda satışını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: İHA
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