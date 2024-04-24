Karabük'te Özel Tarihli Nikahlar - Son Dakika
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Karabük'te Özel Tarihli Nikahlar

Karabük\'te Özel Tarihli Nikahlar

Karabük'te evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 10 çift, 24.04.2024 tarihinde nikahlarını kıydı. Çiftler, bu tarihi aylar öncesinden planlayarak akılda daha kalıcı bir anı oluşturmayı hedefledi. Karabük Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen nikah töreninde çiftler, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

24.04.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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Karabük'te evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 10 çift, 24.04.2024 tarihinde nikahlarını kıydı.

Karabük'te çiftler, evlilik tarihlerinin akıllarda kalıcı ve özel olması için 24.04.2024 tarihine aylar öncesinden nikah sıralarını aldı.

Bugün ise evlendirme dairelerine yakınları ile birlikte gelen çiftler, hem özel bir tarihte nikahlarının kıyılmasının hem de evlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Karabük'te 4, Safranbolu'da 6 olmak üzere toplam 10 çift nikah kıyarak dünyaevine girdi.

Karabük Belediyesi Düğün Salonunda nikah kıyan çiftlerden Abdulkadir Acar, 24 Nisan 2024 tarihinin artık daha da özel olduğunu belirterek, "Akılda daha kalıcı olabileceğini düşündüğümüz için bu tarihi seçtik" dedi.

Acar'ın eşi İlayda da bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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