Karabük\'te Park ve Yol Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde devam eden yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle ziyareti kapsamında Ormancılar Parkı'nda yürütülen çalışmaları da denetleyen Çetinkaya, parkta sabah kahvaltısı yapan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkan Çetinkaya, Ormancılar Parkı'nın tamamlandığında bölgeye değer katacağını belirterek, Karabük'teki tüm parkların modernize edileceğini ifade etti.

Bölgede süren asfalt serim çalışmalarını da inceleyen Çetinkaya, mahalle yollarının daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

"Bir yandan parklarımızı yeniliyor, diğer yandan altyapı ve asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Karabük'ün dört bir yanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanlar oluşturmak önceliklerimiz arasında," diyen Çetinkaya, çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Belediye ekipleri, kent genelinde sosyal donatı alanlarının artırılması ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - KARABÜK