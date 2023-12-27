Dev çamur dalgası köprüyü saniyeler içinde böyle yok etti

Karabük'te yüksek binalar için yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

KARABÜK - Karabük'te yüksek binalardaki yangın ve tahliye eğitimi amacıyla 16 katlı Kule Park sitesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Ergenekon Mahallesi'ndeki bulunan 16 katlı binalardan oluşan Kule Park'ta yapılan tatbikatta, itfaiyeci ekipleri yangında mahsur kalma ihbarı üzerine harekete geçti.

Senaryo gereği sitenin 5. katında bir dairede bulunan ve yangında mahsur kalmış bir vatandaşı kurtarmak için operasyon başlatan ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla balkona çıkan bir kişiyi tahliye etti.

Tahliye tatbikatının ardından bina girişinde toplanan site görevlilerine ve anaokulu öğrencilerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut tarafından bilgi aktarıldı.

Yangın söndürme tatbikatı ise site bahçesinde çıkan yangının söndürülmesi ve alevlere ilk müdahalenin uygulamalı olarak gösterilmesi ile gerçekleşti.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, her türlü yangında ilk müdahalenin en önemli şey olduğunu belirterek, "Bu sitenin yangın söndürme sistemindeki suyu kontrol ettik. Sitenin personellerini olabilecek bir yangına ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarına dair bilgilendirdik. Bizim için ilk müdahaleyi yapabilmek çok önemli. Bütün yangınlar ilk başladığında küçük bir kıvılcımdır. Bu kıvılcıma erken müdahale edilmezse çok büyük felaketlere dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Site yöneticisi Cüneyt Arslan da site personeline bilinçlendirme yaptıkları için itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.