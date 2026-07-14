Karabük'te Yürüyemeyen Yavru Keçi Aile Oldu - Son Dakika
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Karabük'te Yürüyemeyen Yavru Keçi Aile Oldu

Karabük\'te Yürüyemeyen Yavru Keçi Aile Oldu
14.07.2026 15:06
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Sinan Aytel ve eşi, petshopta karşılaştıkları yavru keçiyi sahiplenerek ailelerine kattı.

Karabük'te demir çelik fabrikasında çalışan adam ile eşi, petshopta karşılaştıkları doğuştan yürüme engelli yavru keçiyi sahiplenerek evlerinin bir ferdi haline getirdi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede demir çelik işçisi olarak çalışan Sinan Aytel, eşiyle birlikte evlerindeki kedi ve köpekleri için mama almak amacıyla gittiği petshopta duydukları meleme sesi üzerine arka bölüme yöneldi. Burada doğuştan ön bacaklarını kullanamayan ve yalnızca arka ayakları üzerinde durabilen siyah renkli yavru keçiyi gören çift, hayvanın durumundan etkilenerek onu sahiplendi. "Nazlı" ismini verdikleri yavru keçiyi evlerine götüren çift, minik hayvana bebek gibi bakıyor. Evde altı bezlenen ve biberonla beslenen Nazlı, kısa sürede ailenin vazgeçilmez bir parçası oldu.

Petshopta kedileri için mama alırken duydukları meleme sesi üzerine yavru keçiyle karşılaştıklarını anlatan Aytel, "Sahiplendirildiğini öğrendik. Ona rağmen biz de sahiplenerek aldık. Ömür boyu bizimle kalacak" dedi.

Eve gelen misafirlerin de Nazlı'ya büyük ilgi gösterdiğini belirten Aytel, "İlk bakışta keçi olduğunu anlayamayanlar oluyor. Hareketlerinden dolayı kanguru zanneden de oldu, eşek zanneden de. Ama onu gören herkes çok seviyor" diye konuştu.

Nazlı'nın artık ailelerinin bir ferdi olduğunu dile getiren Aytel, "O artık bizim bir çocuğumuz, evladımız gibi oldu. Ömür boyu bizimle yaşayacak" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Karabük, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'te Yürüyemeyen Yavru Keçi Aile Oldu - Son Dakika

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