Karabük\'teki MARZİNC Fabrikasında İşçiler Eylem Yaptı

TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) Karabük'teki MARZİNC fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçiler 2023-2025 dönemi için yapılan toplu sözleşmendeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar Karabük'e gelerek işçilerin eylemine destek verdi. Atar, "Toz içerisinde alın teri döken işçi kardeşlerimizin 2023-2025 arası imzalanan toplu sözleşme haklarını anasının ak sütü gibi alması temennisindeyiz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen 5 çelik üreticisi; Çolakoğlu, Diler, İçdaş, Kaptan ve Kroman tarafından kurulan ve bu çelik fabrikalarının çinko içeren baca tozlarını çinko okside dönüştüren MARZİNC Firması ile ilgili işçilerin toplu sözleşme haklarını alamadığı ve mobing gördükleri iddiasıyla eylem yaptı. Karabük'e gelerek işçilere destek veren Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, şunları söyledi:

"Bu hükümet son 2 yıldır enflasyonu yüzde 13'lerden neredeyse yüzde yüzlere çıkarırken bunun bedelini emekçilere, esnaflara, köylülere, emeklilere, kamu çalışanlarına ödetmiştir. Onların tabiri ile ortaya çıkardıkları enflasyon canavarını düşürmenin acı reçetesini de yine milyonlarca emekçiyi yoksullaştırmaya devam ederek bunun bedelini yine bizlere ödetmek durumunda olduklarını aymazlıkla ortaya koyuyorlar. Emekçilere adeta bir karabasan gibi onların ceplerine el atan maliye yönetiminin aklını başına alıp bu ülkede adil bir vergi reformunu yapması için mücadelemizi ortaya koyuyoruz.

"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ EKSİKLİKLER GİDERİLMELİ"

MARZİNC, 5 sermaye grubunun sahibi olduğu bir iş yeridir. Türkiye'nin en büyük çelik üretim firmalarının baca tozlarını buradaki kardeşlerimiz fabrikalarında canlarını hiçe sayarak tozun toprağın içerisinde, zor koşullar altında alın teri dökerek üretim yapıyorlar. Toplu iş sözleşmemizin ilgili maddelerinde diyor ki; grup toplu iş sözleşmesi 2023-2025 dönemi toplu iş sözleşmesi, bu iş yerinde uygulanır diye işverenle birlikte altına imza attığımız sözleşmemiz söz konusu. Biz de bugüne kadar ortaya çıkan toplu sözleşmede uygulanan eksikliğin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Bugün iş yeri yönetimi ile temaslarımız oldu. Onlar da bu konuda önemli adımlar atmak üzerine bir niyet ortaya koyuyorlar ama samimiyetlerini ve davranışlarını da önümüzdeki günler içerisinde göreceğiz. Bizim de sendika olarak amacımız bir an önce işletmede toplu iş sözleşme hükümlerinin uygulanması ve MARZİNC işçilerinin de anasının ak sütü gibi helal olan ücret haklarını almalarını almasıdır. Karabük bir emek ve işçi kentidir. Burada hakları için mücadele eden metal işçileri var onların burada olması sendikalı, sendikasız bütün işçilerin geleceği için önemlidir. On binlerce metal işçisinin geleceği için DİSK'in bu bölgede yapacağı faaliyetler son derece önemldir."