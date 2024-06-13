Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlarını Törenle Uğurladı

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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 82 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını alarak hekimlik mesleğine adım attı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mezun olan 82 öğrenci meslek yeminlerini etti. Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, "Mezuniyet törenleri insan hayatındaki önemli günlerden bir tanesidir. Bu mezuniyette bizim önce öğrencimiz olan fakat şimdi genç doktorlarımız olan evlatlarımızın önemli bir günü. Onun için onları tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından fakülte birincisi Benan Kahveci, fakülte kütüğüne pirinç plakadaki ismini çaktı.

Tıp Fakültesinin mezun olan öğrencileri daha sonra yemin ederek, hekimliğe ilk adımlarını attılar. - KARABÜK