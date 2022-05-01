Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu - Son Dakika
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Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu

01.05.2022 16:32
Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından Duisburg Ditib Merkez Camii Cemiyet Salonunda gerçekleştirilen geleneksel iftar programında Karabüklü gurbetçiler bir araya geldi.

Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sonrası yapılan ilk iftara katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Başkan Kurt, "Bu katılım bizim çok arzuladığımız bir tablo, gençlerimize sevgimizi, birlik ve beraberliğimizin isabetli olduğunun kanıtıdır. Gelecekte bu ilgiyi daha güzel organizelerle taçlandırmak bütün arzumuzdur" dedi.

Köylerinde meydana gelen olaylarla ilgili hatırlatmalarda bulunan Kurt, "Yakın zamanda köylerimizde sıkça heyelanlar meydana gelmiştir. Bizzat kendim, Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallemizde muhtarımızdan ve akrabalarımızdan geniş bilgi aldım. Yetkililerin hiçbir mağduriyetin yaşanmayacağı sözünü verdiler. Durum maalesef iyi değil. Biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz fakat kısa zamanda çözüm zor gözüküyor. Bu olayın buradaki köylüler olarak takipçisi olacağız. Yönetim Kurulumuzdan Necati Kabakçı'nın Kardeşi İhsan Kabakçı vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kabakçı ailesine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Dernek olarak kültür ve dayanışma, birlik ve beraberlik içinde gençlerle el ele daha güzel hizmetler vereceklerini aktaran Kurt, "Ramazan Bayramı arifesindeyiz. Tüm eş dost, akraba, hemşerilerimizin, aziz milletimizin bayramını içtenlikle tebrik eder, ailece esenlikler dilerim" diye konuştu. - KARABÜK

Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu
Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu
Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu

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Hüseyin Kurt, Duisburg, Almanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karabüklü gurbetçiler iftarda buluştu - Son Dakika


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