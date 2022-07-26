Karaburun'da Çocukların Yaz Okulu Keyfi

Karaburun Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve Mordoğan'da açılan Yaz Okulu'nun ilk dönemi başladı. 7 – 13 yaş arası çocukların kişisel gelişimlerine destek olmak, yaz tatillerini keyifle ve öğrenerek geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan Yaz Okulu'nda Sanat, Karikatür – Mizah ve Satranç Atölyelerinin yanı sıra Kitap Okuma, Tiyatro ve İngilizce dersleri uzman eğitimciler tarafından veriliyor.

İlk dönemi 18 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında eğitim verecek Yaz Okulu'nun ikinci dönemi 15 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tamamen ücretsiz hizmet veren Yaz Okulu'na gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Çocuklarımızın geleceklerinde donanımlı bireyler olması için şimdiden gerekli olan desteği vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklarımız için en önemli yaşlar olan 7- 13 yaş arasında daha da sosyalleşerek, sevdikleri ve ilgi duydukları alanlarda gerekli eğitimi ve desteği vermemiz gerekiyor" dedi.

UZMAN EĞİTİMCİLERİN YÖNETİMİNDE

İki dönem olarak planladıkları Yaz Okulu'na alanında uzman eğitimcilerin görev aldığını kaydeden Erdoğan, Yaz Okulu için yeniden düzenledikleri Gençlik ve Kültür Merkezi'nin daha işlevsel kullanımını sağladıklarını sözlerine ekledi.

Hafta içi 08.30-17.30 arasında açık olan Yaz Okulu'nun 15 Ağustos- 2 Eylül arasında gerçekleşecek ikinci dönemi için kayıtlar devam ediyor. İlgilenen vatandaşların Karaburun için 0530 434 58 86, Mordoğan için ise 0530 323 85 77 numaralı telefona başvurmaları gerekiyor.