Karacabey'de 'Sokak Oyunları' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Karacabey'de 'Sokak Oyunları' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor

Karacabey\'de \'Sokak Oyunları\' Etkinliği Coşkuyla Devam Ediyor
04.08.2025 15:02  Güncelleme: 15:03
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Karacabey Belediyesi'nin düzenlediği 'Sokak Oyunları' etkinliği, çocuklara geleneksel oyunlar ile keyifli bir yaz tatili sunarak mahallelerde rengarenk anlar yaşatıyor. Etkinlik, farklı mahallelerde devam edecek.

Karacabey Belediyesi'nin geleneksel oyunları yaşatmak ve çocuklara keyifli bir yaz tatili sunmak amacıyla başlattığı "Sokak Oyunları" etkinliği, mahalleleri neşeyle buluşturuyor.

Karacabey Belediyesi'nin, çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirdiği "Sokak Oyunları" etkinliği, bu kez Yeni Mahalle'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün koordinesinde organize edilen renkli etkinlik, yoğun katılım ve neşeli anlara sahne oldu. Etkinlik boyunca çocuklar halat çekme, satranç, ip atlama, yakan top ve misket gibi geleneksel sokak oyunlarıyla hem eğlendi, hem de kültürel değerlerle iç içe vakit geçirdi. Birbirinden keyifli oyunlarla sosyalleşme imkanı bulan minikler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları yeniden keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Mahalle sakinlerinin de ilgiyle takip ettiği programda, çocukların enerjisi ve kahkahaları sokakları adeta şenlik alanına çevirdi.

Programda çocuklar ve aileleri, kendilerine bu imkanı sunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya teşekkürlerini iletti.

Etkinlikler mahalle mahalle devam ediyor.

Büyük beğeni toplayan ve her mahallede yoğun ilgi gören "Sokak Oyunları" etkinliği, farklı mahallelerde de devam edecek. Programın üçüncü ayağı, 8 Ağustos Cuma günü Tavşanlı Mahallesi Servet Somuncuoğlu Parkı'nda, dördüncü etkinlik ise 13 Ağustos Çarşamba günü Sırabademler Mahallesi Ortaokul Caddesi Cuma Pazarı alanında düzenlenecek. "Sokak Oyunları" her mahallede saat 17.30 - 20.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, ilerleyen haftalarda başka mahallelerde de etkinliklerin planlandığını düzenleneceğini duyurdu.

"Çocukların mutluluğu her şeyden kıymetli"

Çocuklara hitap eden anlamlı etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Yaz tatilinde onları telefon, tablet gibi ekran bağımlılığından uzak tutarak, sokak oyunlarıyla sosyal ve aktif bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Geleneksel değerlerimizi yaşatırken, çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini sağlamak bizim için çok kıymetli. Bu etkinliği tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz." dedi.

Karacabey Belediyesi'nin bu örnek çalışması, hem çocuklar hem de aileleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, yaz boyunca şehrin dört bir yanında sürecek etkinliklerle çocuklar oyun dolu anlara tanıklık etmeye devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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