Karacabey'den Kadın Girişimcilere Destek: HP Kafe & Kahvaltı Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Karacabey'den Kadın Girişimcilere Destek: HP Kafe & Kahvaltı Açıldı

Karacabey\'den Kadın Girişimcilere Destek: HP Kafe & Kahvaltı Açıldı

Karacabey Belediyesi, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla Akhisar'da HP Kafe & Kahvaltı'nın açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kadın emeği ve girişimciliğin önemine vurgu yaparak, böyle işletmelerin ilçeye örnek olmasını diledi.

14.04.2025 15:34  Güncelleme: 15:36
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Kadın girişimcilere her zaman tam destek veren Karacabey Belediyesi, kırsaldaki hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Akhisar'da açılan HP Kafe & Kahvaltı bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Karacabey Belediyesi'nin teşvikleriyle açılan işletme, kadın emeği ve girişimcilik ruhunun buluştuğu sıcak bir mekan olarak hizmete girdi. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bu tür oluşumların ilçemize örnek olmasını temenni ediyorum. Her daim kadınlarımızın ve kadın girişimcilerimizin yanındayız." dedi.

Karacabey Belediyesi, kadın girişimcilere yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Pozitif ayrımcılığı önemseyen ve kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımını teşvik eden Belediye, bu kapsamda kırsal mahallelerdeki girişimci kadınları da unutmadı. Son olarak, Akhisar Mahallesi'nde kurulan ve iki kadın girişimciye ait olan HP Kafe &Kahvaltı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın katılımıyla yapılan açılış töreni, mahalle halkının da yoğun ilgisiyle gerçekleşti. İşletmenin sahibi olan Helin ve Pelin Bulut kardeşler, Karacabey Belediyesi'nin verdiği yer desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Açılışta konuşan Başkan Karabatı, kadın girişimciliğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Akhisar köyümüze değer katacak bu güzel işletmenin hayırlı, bereketli kazançlar getirmesini diliyorum. İşletme sahibi kardeşlerimize ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bu tür oluşumların ilçemize örnek olmasını temenni ediyorum. Her daim kadınlarımızın ve kadın girişimcilerimizin yanındayız. Bu güzel işletme Karacabey'imize ve Akhisar Mahallemize hayırlı uğurlu olsun."

Açılışa katılan Akhisar Mahalle Muhtarı Cemali Atış da, mahallelerinde böyle bir işletmenin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın girişimcilere verilen desteklerin devam etmesini temenni etti.

İşletme sahipleri Helin ve Pelin Bulut ise, "Kendi işletmemizi açmak bizim için büyük bir hayaldi. Bu süreçte bize destek olan başta Başkanımız Fatih Karabatı olmak üzere Karacabey Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bize verilen yer desteğiyle bu işletmeyi kurabildik. Mahallemize ve ilçemize değer katacak işler yapmaya kararlıyız." diyerek duygularını ifade etti.

HP Kafe & Kahvaltı; zengin kahvaltı seçenekleri, sıcak ortamı ve doğal ürünleriyle hem Karacabeylilere, hem de diğer bölgelerinden gelen misafirlere hizmet verecek. İşletme, sadece bir kafe olarak değil; kadın emeğinin, girişimcilik azminin ve yerel kalkınmanın sembolü olarak görülüyor.

Karacabey Belediyesi'nin bu örnek yaklaşımı, kırsaldaki kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kadın girişimcilere yönelik desteklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'den Kadın Girişimcilere Destek: HP Kafe & Kahvaltı Açıldı - Son Dakika

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