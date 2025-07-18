Karacasu\'da Yeni Yüzme Havuzu Hizmete Giriyor

Karacasu Belediyesi tarafından hizmete sunulan yüzme havuzu bugün vatandaşların hizmetine sunulacak.

Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulan yüzme havuzumuz, 18 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla faaliyete geçecektir. Çalışma Saatleri 11.00 - 00.00 arasındadır. Perşembe günleri kadınlara özel kullanım günüdür. Tüm hemşehrilerimizi sağlıklı, güvenli ve keyifli bir yaz sezonu için havuzumuza bekliyoruz" denildi. - AYDIN