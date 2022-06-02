Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti - Son Dakika
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Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti

02.06.2022 11:21
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki zeytin ağaçları çekirgeler istila ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de konu ile ilgili araştırma başlatarak ilaçlama çalışması yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki zeytin ağaçları çekirgeler istila ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri de konu ile ilgili araştırma başlatarak ilaçlama çalışması yaptı.

Kırsal Çamarası Mahallesi'deki bir üretici, arazisindeki zeytin ağaçlarının siyah renkli çekirgeler tarafından istila edildiğini ve çekirgelerin de zeytin çiçeklerini ve yapraklarını yediğini fark edince durumu Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirerek yardım istedi. Aldıkları ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler çeşitli incelemelerde bulunarak numune aldı.

Konu ile ilgili de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile irtibata geçilerek destek istendi. Üniversite tarafından yapılan yapılan incelemelerde çekirge türünün ilçede daha önce görülmeyen bir tür olduğu ve Tettigoniidae Familyasının alt türü olan bir çekirge türü olduğu tespit edildi. Zeytin arazisi ve yakınında bulunan bir başka arazi içerisindeki incir ağaçlarına da zarar veren çekirgeler için Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilaçlama yapıldı.

Arazilerin kontrol edilmesi istendi

Zeytin ağaçları çekirge istilasına uğrayan bölgelerde ilaçlama çalışması yapıldıktan sonra sorunun ortadan kaldırıldığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçede daha önce görülmeyen çekirge türünün arazilerin içerisinde çalılıklarda çoğalmış olabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Çekirge istilasına karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini aktaran yetkililer vatandaşların arazilerini önümüzdeki süreçte periyodik aralıklarla gözlemleyip kontrol etmesini istedi. - AYDIN

Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti
Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu'da zeytin ağaçlarını çekirgeler istila etti - Son Dakika


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