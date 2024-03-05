Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle buluştu

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Öğrencilere farklı meslekleri tanıtma ve doğru meslek seçimine yönlendirme amacıyla gerçekleştirilen 'Kariyer Günleri' etkinliğinde Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu Kırçiçeği Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Karacasu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Kariyer Günü' etkinliğinin konuğu Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu oldu. Öğrencilere ilgi duyabilecekleri mesleklerin tanıtılması ve meslek seçimi konusunda rehberlik yapılması hedeflenen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, öğrencilere mesleklerle ilgili deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler de ilgi duydukları meslekleri daha yakından tanıma fırsatı bulurken, merak ettikleri konuları Kaymakam Gündoğdu'ya sorarak cevap aldı.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, kariyer günleri etkinliklerinin gençlerin gelecekteki meslek seçimlerinde daha bilinçli ve doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirterek, öğrencilerin meslekler hakkında gerçekçi bir bakış açısı kazanmalarını sağladığını belirtti. - AYDIN