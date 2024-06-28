Karacasu Kaymakamı SODAM\'ı ziyaret etti

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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti. Ziyaret sırasında kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Gündoğdu, merkezin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında, SODAM'ın çeşitli kurs ve etkinliklerine katılan kursiyerlerle sohbet eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, merkezin bölge halkına sağladığı katkıları yerinde gözlemledi. Kaymakam, SODAM'ın sunduğu hizmetlerin sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlamında önemli bir rol oynadığını vurgulayan Gündoğdu, merkezin eğitim ve beceri geliştirme kurslarının, katılımcıların kişisel ve mesleki gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mustafa Geçmez, SODAM'ın çalışmaları Gündoğdu'ya bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Kaymakam Gündoğdu, SODAM personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. - AYDIN