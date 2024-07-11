Karacasu Kaymakamı Yaykın Mahallesi'ne Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karacasu Kaymakamı Yaykın Mahallesi'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Karacasu Kaymakamı Yaykın Mahallesi\'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Yaykın Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Gündoğdu, onların sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarette mahallenin ihtiyaçları ve çözüm bekleyen problemler tespit edildi. Kaymakam Gündoğdu, taleplerin en kısa sürede değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacağını belirtti. Mahalle sakinleri, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

11.07.2024 10:52
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahalle ziyaretleri kapsamında Yaykın Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Gündoğdu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Yaykın Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarla samimi bir ortamda hasbihal eden Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, mahallenin ihtiyaçlarını ve çözüm bekleyen problemlerini yerinde tespit etti. Mahalle halkının taleplerini dinleyerek notlar alan Kaymakam Gündoğdu, bu taleplerin en kısa sürede değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacağını belirtti. Kaymakam Gündoğdu'nun ziyareti mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, mahalle halkı Gündoğdu'ya teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacasu Kaymakamı Yaykın Mahallesi'ne Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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