Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu - Son Dakika
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Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu

22.04.2022 10:29
Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu

Sakarya'da yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Hasan Ekinci, Pamukova ilçesinden havalanarak yaklaşık 3 saat süren 83 kilometrelik yolculuğun ardından Karasu sahiline iniş yaptı.

Sakarya'da yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Hasan Ekinci, Pamukova ilçesinden havalanarak yaklaşık 3 saat süren 83 kilometrelik yolculuğun ardından Karasu sahiline iniş yaptı.

Yamaç paraşütü uçuş eğitmeni Hasan Ekinci, Pamukova ilçesinden antrenman amaçlı havalanarak şehrin kuzeyi olan Karasu ilçesine doğru yola çıktı. 83 kilometre süren yolculukta şehri kuş bakışı gören Ekici, 2 saat 45 dakika sonra Karasu ilçesine ulaştı. Ekici, ilçenin limanında tur attıktan sonra meraklı bakışlar arasında uçuşunu plaja inerek tamamladı. Serüvenini kayda alan Ekici, "Pamukova'dan çıktık, artık kara bitti limana ineriz gibi gözüküyor. Sezon öncesi güzel ve keyifli bir uçuş oldu. Yaklaşık 50 pilot havalandık, güzel antrenman oldu. Şu anda kara bitti, denize kadar geldik. 2 saat 45 dakikanın sonunda Karasu sahile indik ve 800 metre bir irtifa ile geldik" dedi. - SAKARYA

Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu
Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu
Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu
Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu
Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu

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Hasan Ekinci, Pamukova, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karada başlayan uçuş, 83 kilometre sonra deniz kenarında son buldu - Son Dakika


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