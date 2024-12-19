Karadeniz Ereğli Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtımına Başladı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtımına Başladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtımına Başladı

Karadeniz Ereğli Belediyesi, bu yıl dördüncü kez ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi yardımı yapmaya başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, yardımların devam edeceğini ve başvuruların 2025 yılında alınacağını duyurdu.

19.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:27
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi bin aileye gıda kolisi dağıtımlarına başladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu yıl dördüncü kez ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımlarına başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü İsmail Başel, desteğe ilişkin, "Başkanımızın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Aceze yardımı, acil durumlarda ev ihtiyacı malzemesi, gıda yardımları periyodik olarak sürüyor. Tespit ettiğimiz ve gıda bankasına kayıtlı bin aileye bu yıl dördüncü kez yardımlara başladık, kısa zamanda bitireceğiz. 2025 yılında gıda kolisinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını ise 1-31 Ocak arası Cumhuriyet Halk Evi'nde alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karadeniz Ereğli Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Gıda Kolisi Dağıtımına Başladı - Son Dakika

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