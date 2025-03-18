Karahisar Fırkası Yolu ve Çeşmesi Belgeseli - Son Dakika
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Karahisar Fırkası Yolu ve Çeşmesi Belgeseli

Karahisar Fırkası Yolu ve Çeşmesi Belgeseli

Afyonkarahisar Redif Tümeni'nin Çanakkale'deki yolu ve çeşmesi belgesel oldu. Yönetmen Hakan Yılmaz.

18.03.2025 12:46
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Miralay Şükrü Bey komutasında kurulan Afyonkarahisar Redif Tümeni'nin Çanakkale Savaşları'nın en çetin geçtiği yerlerden Seddülbahir ve Kilitbahir bölgelerinde yaptıkları yol ve çeşme, 'Karahisar Fırkası Yolu ve Karahisar Çeşmesi' ismiyle belgesel haline getirildi.

Belgesel çalışması Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın yönetmenliğinde yapıldı. Senaryosu ve seslendirmesi Serkan Baksı tarafından yapılan belgeselde tarihi siyah beyaz görüntülerde kullanıldı.

Yılmaz, belgeselin uzun süren uğraşlar sonucu hazırlandığını kaydederek içeriği hakkında, "Miralay Şükrü Bey komutasında, Afyonkarahisar Redif Tümenine bağlı askerler tarafından 1913 yılında Çanakkale'de yapılan yol 'Karahisar Fırkası Yolu' olarak bilinir. Bu yol, Afyonkarahisar Redif Tümeni'nin, Seddülbahir ve Kilitbahir bölgelerine giderken kullandığı intikal güzergahını işaret eder. Söz konusu intikal güzergahı; Eceabat'taki müstahkem mevkiler ile Kilitbahir'deki tabyaları birbirine bağlayan en güvenli ve en kısa yoldur. Karahisar Çeşme'si, Karahisar Fırkası Yolu'nun Eceabat'tan başlayan ucunda inşa edilmiş olup Çanakkale Muharebeleri esnasında söz konusu güzergahtaki tüm askerlerin su ihtiyacını karşılar. Çeşmenin üzerinde bulunan orijinal kitabesinde 'Karahisar Fırkası Yolu ve Miralay Şükrü Bey'in eseridir. Fi sene 1329" ifadeleri yer alır. Rumi 1329 yılı, miladi olarak 1913 yılına denk gelir. Günümüzde hala kullanılmakta olan çeşme mimarisi ile Afyonkarahisar Kalesi'ni akıllara getirir. Doğal bir kayalık üzerine inşa edilmiş olan çeşme, üzerine eklenen sur ve burçlarla ihtişamlı Afyonkarahisar Kalesi'ne benzer" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karahisar Fırkası Yolu ve Çeşmesi Belgeseli - Son Dakika

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