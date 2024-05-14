Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri - Son Dakika
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Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri

Karaman'da bu yıl 747'incisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenlenen 'Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü' ile devam etti. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıldönümü törenlerle kutlanıyor.

14.05.2024 00:14
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Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri

KARAMAN - Karaman'da bu yıl 747'incisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri düzenlenen 'Türk Dili Hoşgörü Yürüyüşü' ile devam etti.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde yapılan yürüyüşe, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, daire müdürleri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Kortejde, atın üstünde bulunan ve Karamanoğlu Mehmet Bey'i temsil eden kişi Türkçe Fermanı okudu. Tren Garı önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Parkı'nda son buldu. Yürüyüşe öğrencilerde ellerinde 'Dilimiz Kimliğimiz' ve 'Türkçe Düşün, Türkçe Konuş, Türkçe Yaz' yazılı pankartlarla eşlik etti.

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden etkinlikte ise Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Atatürk Anıtı'na Türk Dil Bayramı çelengi sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri - Son Dakika

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