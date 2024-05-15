Karaman\'da \'Ailemiz İstikbalimiz\' temalı yürüyüş düzenlendi

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Karaman Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Aile Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için 81 ilde eş zamanlı olarak aile temalı etkinlikler düzenlenirken, Karaman'da da 'Ailemiz İstikbalimiz' isimli farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Toplum içerisinde aile bilincinin oluşturulması ve yeni kurulan ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirebilmesi adına düzenlenen farkındalık yürüyüşünde ailenin temelini oluşturan kavramlar pankartlara yansıdı. Düzenlenen yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz da katıldı. Ellerinde 'Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanıdır', 'Aile karşılıksız sevgidir' ve 'Ailemiz istikbalimiz' yazılı pankartlarla yürüyen memurlar ve aileler çevredeki vatandaşlardan alkışlanarak destek gördü. İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Cumhuriyet Parkı'ndan başlayarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona ererken, burada kurulan stantta Aile Haftası ile ilgili broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. - KARAMAN