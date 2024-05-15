Karaman'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karaman'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi

Karaman\'da \'Ailemiz İstikbalimiz\' temalı yürüyüş düzenlendi

Karaman Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi. Aile Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte aile bilinci ve sağlıklı birey yetiştirme konuları vurgulandı. Yürüyüşe katılan memurlar ve aileler büyük destek gördü.

15.05.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerinde kutlanan Aile Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için 81 ilde eş zamanlı olarak aile temalı etkinlikler düzenlenirken, Karaman'da da 'Ailemiz İstikbalimiz' isimli farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Toplum içerisinde aile bilincinin oluşturulması ve yeni kurulan ailelerin sağlıklı bireyler yetiştirebilmesi adına düzenlenen farkındalık yürüyüşünde ailenin temelini oluşturan kavramlar pankartlara yansıdı. Düzenlenen yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seval Yılmaz da katıldı. Ellerinde 'Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanıdır', 'Aile karşılıksız sevgidir' ve 'Ailemiz istikbalimiz' yazılı pankartlarla yürüyen memurlar ve aileler çevredeki vatandaşlardan alkışlanarak destek gördü. İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Cumhuriyet Parkı'ndan başlayarak Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona ererken, burada kurulan stantta Aile Haftası ile ilgili broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:12:36. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement