Karaman’da arıcılara bal arısı zehri üretimi DAGEM tarafından anlatıldı - Son Dakika
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Karaman’da arıcılara bal arısı zehri üretimi DAGEM tarafından anlatıldı

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Karaman’da arıcılara bal arısı zehri üretimi DAGEM tarafından anlatıldı
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Karaman’da arıcılara yönelik bal arısı zehri üretim eğitimi DAGEM, Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programda üretim teknikleri ile kaliteli ürün uygulamaları anlatıldı, arıcıların soruları ele alındı.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), arıcılıkta katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yaygınlaştırmak ve arıcıların yeni üretim alanlarına yönelmesini desteklemek amacıyla Karaman'da bal arısı zehri üretim eğitimi gerçekleştirdi.

Karaman Arı Yetiştiricileri Birliği ve Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitime arıcılar katıldı. Eğitim DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak, Öğr. Gör. Dr. Tuğçe Çaprazlı ve Öğr Gör. Songül Bir tarafından verildi.

Arıcılıkta katma değerli üretime destek

Bal arısı zehri, ilaç, kozmetik ve biyoteknoloji gibi farklı alanlarda araştırmalara konu olan, ekonomik potansiyeli yüksek arı ürünleri arasında yer alıyor. Bu alandaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, arıcıların mevcut üretim faaliyetlerini çeşitlendirmeleri ve arıcılıktan elde ettikleri geliri artırmaları açısından önem taşıyor.

Eğitimde, bal arısı zehri üretim teknikleri, üretim sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve kaliteli ürün elde edilmesine yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi. Arıcıların sorularının da ele alındığı eğitimle, bilimsel bilgi ve teknik deneyimin doğrudan sahaya aktarılması amaçlandı.

DAGEM'in Bilgi ve Deneyimi Arıcılarla Buluşuyor

Düzce Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren DAGEM, arıcılık ve arı ürünleri alanındaki araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarıyla sektörün gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Merkez, yalnızca bal üretiminin değil, arı sütü, propolis, polen ve bal arısı zehri gibi katma değeri yüksek arı ürünlerinin de geliştirilmesini destekleyen çalışmalara önem veriyor.

Karaman'da gerçekleştirilen eğitim, üniversite-kamu-sektör iş birliğinin arıcılığın geliştirilmesindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. DAGEM'in uzmanlığını arıcılarla buluşturan bu tür çalışmaların, Türkiye'de arı ürünleri üretiminin çeşitlendirilmesine, üretim kalitesinin artırılmasına ve arıcılık sektörünün ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

DAGEM, arıcılık alanındaki bilgi ve deneyimini Türkiye'nin farklı bölgelerindeki arıcılarla paylaşarak eğitim, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İHA
KaramanEkonomiEğitimTarımYerelSon Dakika

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