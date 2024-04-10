Karaman Valiliği\'nden Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni

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Karaman Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Polisevi'nde yapılan bayramlaşmaya Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Karaman Milletvekilleri Osman Sağlam ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Protokolle tek tek bayramlaşan Vali Sarıibrahim, "Bayramlar, yüreklerin hoşgörü ile dolduğu, gönüllerin merhametle kuşatıldığı, insanlarımız arasındaki birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini barış ve muhabbete bıraktığı çok müstesna günlerdir. Bu vesile ile Karamanlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin bayramlarını ayrıca kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi. - KARAMAN