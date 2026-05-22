Karatay'da Kurban Bayram öncesi kasaplarla toplantı

22.05.2026 13:16  Güncelleme: 13:17
Konya Karatay Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kasaplarla bir araya gelerek hijyen, kesim alanları, temizlik ve atık yönetimi konularını ele aldı. Belediye ekipleri bayram boyunca sahada olacak.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede hizmet veren kasapların katılımıyla koordinasyon ve istişare programı düzenlendi. Programda, kurban kesim alanlarında alınacak temizlik tedbirleri ile bayram sürecinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Programda; Kurban Bayramı sürecinde uyulması gereken hijyen kuralları, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi adına dikkat edilmesi gereken hususlar ile kurban kesimi ve et muhafazası konularında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca bayram süresince yaşanabilecek yoğunluklara karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak, vatandaşların kurban ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda yerine getirebilmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Mustafa Özsolak, kurban kesim yeri olarak belirlenen 13 pazar alanında askı ve çeşme tertibatlarının kurulduğunu, kurban atıkları için konteynerlerin yerleştirildiğini ifade etti. Kesim sonrası alanların dezenfektan, kan çözücü ve yağ çözücü maddelerle temizleneceğini kaydeden Özsolak, özellikle yoğunluğun yaşandığı Karkent, Sedirler, Çimenlik, Büyük Sinan ve Kumköprü pazar alanlarında ekiplerin gece boyunca temizlik ve kontrol çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Bayram öncesinde talepte bulunan yaklaşık 40 besi çiftliğine 100'ün üzerinde çöp konteyneri dağıtıldığını aktaran Özsolak, bayram sonrasında da hayvansal atıklardan etkilenen konteynerlerin yıkanıp dezenfekte edilerek ilaçlanacağını ifade etti.

Karatay Müftülüğü uzman vaizi Zülfikar Yaşar, kurban ibadetinin manevi yönüne dikkat çekerken, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ise Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek, belediyenin böyle bir organizasyona öncülük etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bilgilendirme programını önemsediklerini belirterek, vatandaşların huzurlu, temiz ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerle sahada olacaklarını söyledi. Belediyelerin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik önemli görevler üstlendiğini ifade eden Hasan Kılca, "Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kurban Bayramı sürecinde de pazar alanlarının düzenlenmesi, kesim alanlarının belirlenmesi, bu alanların temizlenmesi ve atıkların bertaraf edilmesi gibi birçok konuda belediyemize önemli görevler düşüyor. Kurban kesim alanlarının büyük bölümünün Karatay'da bulunması sebebiyle sorumluluğumuzun farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bu bayramda da ekiplerimiz sahada olacak ve görevlerini titizlikle yerine getirecek. Ancak işin en büyük yükünü kasaplarımız ve satıcılarımız taşıyor. Hem sizlerle istişare etmek hem de görevlerimize dair karşılıklı hatırlatmalarda bulunmak amacıyla böyle bir program düzenledik. Karatay Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına bayram boyunca sahada görev yapacak tüm ekiplerimize ve özveriyle çalışan kasaplarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Özsolak ile Karatay'da faaliyet gösteren kasaplar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

