Karayolları ekipleri Mutki- Hasköy yolunda karla mücadele çalışması başlattı
BİTLİS - Karayolları ekipleri, etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Bitlis'in Mutki ile Muş'un Hasköy ilçelerinin bağlantı yolunda karla mücadele çalışması başlattı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırırken, Mutki-Hasköy bağlantı yolunda yoğun kar yağışından dolayı karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Sürücülerin olumsuz durumla karşılaşmaması için araç sahiplerinin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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