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Karayolları karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Karayolları karla mücadeleye hazır

30.11.2021 16:00
Karayolları karla mücadeleye hazır

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kış sezonu hazırlıklarını tamamlayan Karayolları Kastamonu-İnebolu 152. Şube Şefliği'nde karla mücadele öncesi sezon açılışı törenle yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kış sezonu hazırlıklarını tamamlayan Karayolları Kastamonu-İnebolu 152. Şube Şefliği'nde karla mücadele öncesi sezon açılışı törenle yapıldı.

Karayolları Kastamonu-İnebolu 152. Şube Şefliği'nde karla mücadele öncesi sezon açılışı için tören düzenlendi. Karayolları 152. Şube Şefliği bahçesinde gerçekleşen törene, Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Müdür Yardımcısı Özer Kaya, Yol İş Sendikası Başkanı Mehmet Çelik, Şube Şefi Selçuk Kısmet, başmühendisler ve şube şefleri katıldı.

Programda, karla mücadele ekiplerinin kazasız bir sezon geçirmeleri için kurban kesimi yapılarak dua edildi. Kurban kesiminin ardından karla mücadelede çalışacak olan personelle birlikte kar mücadelesinde kullanılacak araçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - KASTAMONU

Karayolları karla mücadeleye hazır
Karayolları karla mücadeleye hazır

Kastamonu, Kurban, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karayolları karla mücadeleye hazır - Son Dakika


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