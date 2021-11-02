Üye Girişi
Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat - Son Dakika

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

02.11.2021 14:52
Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uzmanlar uyarıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uzmanlar uyarıyor.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgilendiren uzamanlar, karbonmonoksit gazının tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliği olmadığından fark edilemediğine dikkat çekerek, karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi semptomlar olduğunu belirtti. Alınan bilgiye göre semptomların ağırlığı karbonmonoksit düzeyi ve maruz kalınan süre ile ilişkilendirilirken ciddi zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görülüyor. Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi geçirildiği düşünülüyorsa; hemen camlar açılmalı ve ortam havalandırılmalı, zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı.

Başta bilgisizlik ve dikkatsizlik olmak üzere, bazı tedbirlerin alınmamasından kaynaklı ihmaller sonucunda soba zehirlenmesi olaylarının meydana geldiğini söyleyen uzmanlar kış öncesinde vatandaşlara şu uyarılarda bulundu;

1-Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,

2- Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,

3- Sobanın çabuk yanması için benzin vb. yanıcı sıvı maddelere başvurulmamalı,

4- Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,

5- İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,

6- Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,

7- Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,

8- 2 saat arayla sobanın bulunduğu odanın camları açılmalı ve havalandırılmalıdır,

9- Sobaya yakın yerlerde uyunmamalı, mümkünse belli zaman aralıklarıyla kalkılıp soba kontrol edilmelidir,

10- Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,

11- Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır." - BAYBURT

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat
Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Kömür, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük 14:47 Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor 14:36 Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı
Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu 13:56 Bir haftadır kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni, dere kenarında bulundu
Rus medyası 13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 12:36 İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!         
14:54
İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi         
14:43
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Agüero artık sahalara geri dönemez! Agüero artık sahalara geri dönemez!         
13:55
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!         
12:08
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 15:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement