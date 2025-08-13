Kardelen Okulları'nda Ücretsiz Mesleki Eğitim

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Kardelen Okulları, devlet desteğiyle sağlanan ücretsiz mesleki eğitim programı ve mezunlarının iş bulma oranıyla dikkat çekiyor. Okul, 24 kişilik sınıflarda uygulamalı eğitim modelini benimseyerek öğrencilere hem teknik hem de sosyal gelişim fırsatları sunuyor.

Okul bünyesinde Makine Tasarım Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Yazılım ve Bilişim ile Siber Güvenlik gibi farklı alanlarda dört yıl süreyle eğitim veriliyor. Özellikle siber güvenlik derslerinde öğrenciler, güncel vakalar üzerinden penetrasyon testleri yaparak sektörde karşılaşabilecekleri durumlara hazırlanıyor. Mezunların iş bulma garantisinin olduğunu belirten Kardelen Okulları Yönetim Lideri Tuba Simsar, "Öğrencilerimiz okulumuza, mesleklerini seçmek için keyifle ve güvenle gelirler. Makine tasarım teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri yazılım ve bilişim siber güvenlik lisesi okulumuzun türleri içerisinde. Öğrencilerimiz bu ücretsiz eğitim fırsatının yanı sıra burada sosyal imkanlarla, spor imkanlarıyla ve keyifli bir ortamında güzel bir lise hayatı geçirirler. Bu yıl 12. sınıftan mezun olan 187 öğrencimizin yaklaşık 150'si, staj gördükleri işletmelerde çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz, hem teorik hem uygulamalı eğitim aldıkları için mezun olduklarında mesleğe hazır hale geliyor" dedi.

Mezun öğrencilerin aranan eleman statülüsü kazandığının altını çizen Bilişim ve Yazılım Bölüm Başkanı Ferhat Akpınar ise, "Öğrencilerimiz dört yıl boyunca tasarım, robotik kodlama ve siber güvenlik alanlarında kesintisiz eğitim alıyor. Uygulamalı eğitime ağırlık verdiğimiz için mezunlar, iş dünyasında aranan niteliklere sahip oluyor. Bir kısmı staj yaptığı kurumlarda çalışmaya başlıyor, bir kısmı da üniversiteye devam ediyor" diye konuştu.

Okullarda, akademik eğitimin yanı sıra spor ve sosyal faaliyetlere de yer veriliyor. - İSTANBUL