2 kişinin can verdiği kardeş katliamının arkasından arazi anlaşmazlığı çıktı

Ramazan Katırcı:

Hayatta insan gibi yaşamayı da beceremiyoruz, zaten öleceğiz derdiniz ne , ne oldu şimdi kime kaldı bir anlık öfke bırakın bunların arkasına sığınmayı, insan gibi konuşup anlaşma yoluna gidin oda olmuyorsa devlet yoluna başvurun. Kime neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz anlamdım, Şunu kafanıza sokun kimse kimseden korkmaz lakin herkes belaya bulaşmadan yaşamak ister. Bilinçli insanlar.