Kardeşlerin Snowboard Keyfi Trabzon\'da

Trabzon'un Araklı ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bahçecik mahallesinin karlı tepelerinde mahalle arasında iki kafadar kardeş snowboard keyfi yaptı.

Türkiye'de kayak yapılan diğer merkezlerin aksine sahile sadece 45 kilometre mesafede Trabzon'un Araklı ilçesinin Bahçecik mahallesi içinde snowboard yapılabilmesi dikkat çekti. Bursa'dan memleketleri Trabzon'un Araklı ilçesine gelen Murat Yeşilkır ve İbrahim Yeşilkır kardeşler sahile oldukça yakın bir noktada kayak yaptıkları keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ise görenleri adeta büyülerken, görüntüler sosyal medyada "Burası Türkiye'de neresi?" sorusunu gündeme taşıdı. - TRABZON