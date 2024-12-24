Karesi'deki Patlamada Bakan Işıkhan'dan Başsağlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: " Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." - ANKARA