Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı

13.03.2022 16:47
Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı

Çorum'un Kargı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü, öğrenciler tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü, öğrenciler tarafından hazırlanan programla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy, Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün himayesinde Kargı Fen Lisesi öğrencilerince hazırlanan programla anıldı. "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temalı program Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Programa Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunulmasıyla başlayan programda ilk olarak Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan yazı okundu. Ardından türküler, şiirler, tiyatro gösterimi ve öğrenciler tarafından hazırlana video gösterime sunuldu.

Programın sonunda İstiklal Marşının Kabulü konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar tarafından hediyeler verildi.

Kaymakam Uyar programın sonunda, programı çok beğendiğini ifade ederek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. - ÇORUM

Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı
Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı
Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı

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İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği

İstiklal Marşı, Hisarcık, Çorum, Kargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kargı'da İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı - Son Dakika


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