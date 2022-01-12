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Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler - Son Dakika

Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler

12.01.2022 12:06

Karın tadını çocuklar çıkardı.

Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler

Yoğun kar ve tipi Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili oluyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili olurken, Çayırlı ilçesinde beden eğitimi dersi için dışarı çıkan küçük öğrenciler poşetle ve kızakla kayarak doyasıya kar keyfi yaşadılar.

Kar ve tipi Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ile Kızıldağ, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske Dağında etkisini artırdı. Bu güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karayolları ekipleri iş makineleriyle tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

'Karın tadını çocuklar çıkardı'

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar kar keyfi yaşadı. Çayırlı Verimli Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, beden eğitimi dersini karda işledi. Beden eğitimi öğretmeni Rubil Tok nezaretinde öğrenciler dik yamaçtan poşetlerle ve kızaklarla kayarak ders saati boyunca neşeli anlar yaşadılar. Karın keyfini çıkaran öğrenciler öğretmenlerine teşekkür etti.

'Erzincan'da kuvvetli kar yağışı uyarısı'

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzincan için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "Bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; öğlen saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi de görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette şeklinde esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı: Bugün öğlen saatlerinden itibaren Erzincan çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ uyarısı: Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler
Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler
Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler

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Gümüşhane, Erzincan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karın tadını çocuklar çıkardı... Poşetle ve kızakla kayarak doyasıya eğlendiler - Son Dakika
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