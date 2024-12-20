Kariyer Günleri Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kariyer Günleri Öğrencilerle Buluştu

Kariyer Günleri Öğrencilerle Buluştu

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi, kariyer fırsatlarını sunmak için 6. Kariyer Günlerini düzenledi.

20.12.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl altıncısı düzenlenen Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Kariyer Günleri, sektörü ve öğrencileri bir araya getiriyor.

"Kariyer günleri öğrencilerimize önemli fırsatlar sunuyor"

Turizm Fakültesi Kariyer Günleri, Turizm Fakültesi Fuaye Alanı'nda başladı. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kariyer Günleri, sektörü ve öğrencileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz ilk olarak etkinliğin, Turizm Fakültesi öğrencilerinin bireysel çabalarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yılmaz konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Öğrencilerimizin kazandıkları organizasyon becerisi, ilerleyen zamanlarda iş hayatlarında da onlar için iyi bir tecrübe olacak. Bizler 90'lı yıllarda öğrencisi olduğumuz bu okulda staj ve iş arama zamanları geldiğinde kime gideriz, nasıl yaparız gibi birçok süreçle uğraşıyorduk. Aradan geçen yıllar itibariyle sektörün insan kaynağına verdiği değerin bir karşılığı olarak bu tür etkinliklerin sadece okulumuzda değil başka alanlarda da olduğunu görüyorum. Kariyer günleri öğrencilerimize önemli fırsatlar sunuyor. Burada son kararı verecek olanlar sektör ve mülakatlara giren öğrencilerimizdir."

"Aldığımız eğitim sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor"

Etkinliğin açılışında konuşma yapan Anadolu Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Barış El, Kariyer Günlerine katılan firmaların, öğrencilere iş deneyimi sağlanmasında büyük bir rol oynadığını dile getirdi. Konuşmasının devamında ise El, "Anadolu Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet sonrasında kariyerlerini şekillendirmeleri konusunda verdiği desteklerle önemli yer edinmektedir. Bu etkinlik fırsatları değerlendirme ve bizleri geleceğe hazırlama anlamında verimli bir platform oluşturmaktadır. Kariyer Günlerine katılan firmalar öğrencilere iş deneyimi sağlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Anadolu Üniversitesinde aldığım eğitimden oldukça memnunum ve kendi bölümümde edindiğim bilgiler sektörün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. Anadolu Üniversitesinin kalitesi ve akademik kadromuzun yetkinliği bizlerin yetişmesi anlamında fayda sağlıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin herkes için verimli geçmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

6. Turizm Fakültesi Kariyer Günleri'nin açılışında, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Hakan Yılmaz tarafından, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunu ve Michelin Yeşil Yıldızlı Şef Buğra Özdemir'e hediye takdim edildi. 6. Kariyer Günlerine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Afşar ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hakan Yılmaz ile turizm firmalarından temsilciler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Etkinlik, Turizm, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kariyer Günleri Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kariyer Günleri Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.