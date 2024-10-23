Kariyer Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kariyer Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi

Kariyer Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde sektör profesyonelleri ile öğrenciler buluştu.

23.10.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından iş dünyasını öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Yolculuğu: Sektör Profesyonelleriyle Buluşma" etkinliği Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şenol Şirin, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken, özel bir firmanın Üretim ve Pazarlama Müdürü Uğur Özden, Kalite ve Güvence Yöneticisi Eray Çergel ve İnsan Kaynakları Uzmanı Mehmet Can Ordan konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Canan Çelik'in sunumu ile başlayan programda söz alan konuşmacılar, firmadaki üretim süreçlerini, kalite yönetimini ve insan kaynakları alanındaki tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşarak özellikle üretimde ara elemanın önemine dikkat çekti.

Konuşmacılara kariyer hedefleri ve iş hayatına dair sorular yönelterek interaktif bir şekilde bilgi alışverişinde bulunan öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası iş hayatına yönelik değerli bir perspektif kazandı.

Öğrencilerin kariyer planlarına rehberlik eden etkinlik, Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şenol Şirin tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kariyer Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ’taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum.
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kariyer Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.