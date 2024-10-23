Kariyer Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi

Yerel

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından iş dünyasını öğrencilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Yolculuğu: Sektör Profesyonelleriyle Buluşma" etkinliği Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şenol Şirin, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağlarken, özel bir firmanın Üretim ve Pazarlama Müdürü Uğur Özden, Kalite ve Güvence Yöneticisi Eray Çergel ve İnsan Kaynakları Uzmanı Mehmet Can Ordan konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Gümüşova Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Canan Çelik'in sunumu ile başlayan programda söz alan konuşmacılar, firmadaki üretim süreçlerini, kalite yönetimini ve insan kaynakları alanındaki tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşarak özellikle üretimde ara elemanın önemine dikkat çekti.

Konuşmacılara kariyer hedefleri ve iş hayatına dair sorular yönelterek interaktif bir şekilde bilgi alışverişinde bulunan öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası iş hayatına yönelik değerli bir perspektif kazandı.

Öğrencilerin kariyer planlarına rehberlik eden etkinlik, Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şenol Şirin tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE