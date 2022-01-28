Üye Girişi
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar - Son Dakika

Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

28.01.2022 00:57
Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar

Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.

Kayseri'de sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarına rağmen karlı yolları aşarak vatandaşları korona virüse karşı korumak için aşılamaya devam ediyor.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil aşılama ekipleri, zorluk kış şartlarına rağmen vatandaşların ayağına kadar giderek, korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'ne giden ekipler muhtarlıkta mahalle sakinlerini aşılarken, evlerinden çıkamayan vatandaşların ise ayaklarına kadar giderek, aşılarını yaptı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca, "Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızı oldukça olumsuz etkiledi ve hala da etkilemeye devam etmektedir. Bu virüsü yenebilmek için en güçlü silahımızın aşı olduğunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Covid-19 hastalığını ağır geçirenlere baktığımızda bu kişilerin daha çok aşılarını yaptırmamış ve ya eksik aşı olanlar ve hatta aşı vakti geldiği halde bir takım sebeplerle öteleyen kişiler olduğunu görmekteyiz. Korona virüs karşımıza çıktığından beri değişik varyantlarla karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Biz bu varyantlara karşı korunmanın en iyi yolunun yine aşı olduğunu söylemek istiyorum. Bu manada bizde il, ilçe sağlık müdürlükleri olarak aşılama hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Mobil aşı ekiplerimiz mevcut. Mobil aşı ekiplerimi, ilçelerdeki mahallelerimizin çeşitli alanlarında talep olduğu zamanlarda aşı uygulamaya devam etmekler. Bir diğer taraftan evde bakım hizmeti alan yatalak, engelli vatandaşlarımıza ulaşarak titiz bir şekilde aşılarını uygulamaktalar" ifadelerini kullandı.

"Zor şartlara rağmen çalışmalarımız sürecek"

Korona virüsle mücadelede vatandaşların desteklerine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Ulutabanca, "Bugün zor hava şartlarına rağmen kendi bölgemizde bulunan Kaş Mahallesi'ndeyiz. Burada muhtarımız ile işbirliği içerisinde hekimlerimizle de görüşerek buradaki vatandaşlarımızın aşı taleplerini değerlendirdik ve bugün onların aşı taleplerini karşılamak için görevimizin başındayız. Kırsal bölgelerde yaşayan, kısıtlı imkanlardan dolayı hastanelere, aile sağlığı merkezlerine gidemeyen veya bizim aşı noktamıza ulaşamayan vatandaşlarımıza aşı hizmetini verdiğimizde onların sunulan bu sağlık hizmetinden oldukça memnun olduklarını görmekteyiz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bize moral ve güç veriyor. Biz her yerde her şekilde yeter ki talep olsun düşüncesiyle aşılama düşüncesine hizmet edeceğiz. Korona virüsle mücadelede halkımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Bu mücadelede başarılı olmanın yolu da alınan tedbirlere, kararlara uymak ve aşı olmaktan geçiyor. Devletimizin aşı hizmetini vatandaşımızın ayaklarına götürmemizden dolayı çok memnun olduklarını iletiyorlar. Biz oraya gittiğimizde gerçekten sosyal ekonomik durumu kötü, yatağa bağlı, muhtaç, engelli vatandaşlarımıza bu hizmeti götürdüğümüzden dolayı çok gururlanıyoruz. İyi ki bu hizmeti veriyoruz diye düşünüyoruz. Onların o mutluluğunu görünce de biz moral ve güç kazanıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Kocasinan, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar - Son Dakika


Suudi Arabistan, kararnameyle kuruluş tarihini 200 yıl geriye çekti Suudi Arabistan, kararnameyle kuruluş tarihini 200 yıl geriye çekti         
00:51
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
00:49 Bardağı taşıran yorum! Fenerbahçeli yıldızın eşi, taraftarla birbirine girdi
00:43 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'nin "Barış Gücü" kararına tepki
00:37 Tartışmalı atamaya Türkiye Uzay Ajansı'ndan yanıt geldi: Personelimiz teknik değil idari işlerin takibinde görevli
00:19 Dünyanın en zengin kulübü Marcao'yu istiyor
00:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar! Polis, Drej Ali ve adamlarının peşinde
00:07 Eşinin ölümünün ardından Ece Erken'den ilk paylaşım! Cenaze detaylarını verdi
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
23:30 3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkları traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 01:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Karlı yolları aşıp, aşılıyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement