Karne gününde duygulandıran tören: Şehitlerin ismi verilen okullar açıldı
Karne gününde duygulandıran tören: Şehitlerin ismi verilen okullar açıldı

Karne gününde duygulandıran tören: Şehitlerin ismi verilen okullar açıldı
16.01.2026 13:55  Güncelleme: 13:58
Mersin'de 401 bin 764 öğrenci için karne heyecanı yaşanırken, şehitlerin isminin verildiği okulların resmi açılışı gerçekleştirildi.

Mersin'de 401 bin 764 öğrenci için karne heyecanı yaşanırken, şehitlerin isminin verildiği okulların resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan şehit eşleri herkesi duygulandırdı, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

2025-2026 eğitim-öğretim yarı yılının tamamlanması nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de karne heyecanı yaşandı. Mersin genelinde 401 bin 764 öğrenci karne aldı. Karne töreni ise bir süre önce Erdemli ilçesinde yapılarak hizmete giren şehitler Uzman Çavuş Halil Şahin ile Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun isimlerinin verildiği okulun resmi açılışıyla birlikte gerçekleştirildi. Şehit eşlerinin konuşma yaptığı törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ve duanın ardından Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Celil Mutlu İlkokulu'nun resmi açılışı Mersin Valisi Atilla Toros,milletvekili Havva Sibel Söylemez, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, şehit aileleri, protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte yapıldı. Açılış sonrasında Vali Toros ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi. Daha sonra okulun bahçesinde zeytin fidanları dikimi gerçekleştirildi.

Hem şehitlerin ismi verilen okulun resmi açılışını yaptıklarını hem de yarıyıl nedeniyle karne sevincini paylaştıklarını belirten Vali Atilla Toros," Şehit Halil Şahin İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Celil Mutlu İlkokulu aynı çatı altına yalnızca eğitim vermekle kalmıyor bir emaneti yaşıyor, bir bilinci geleceğe taşıyor"diyerek tüm şehitleri yad ettiklerini söyledi.

"Acımızın içindeki en büyük teselli"

Şehit eşi Melike Mutlu," Bir öğretmen ve bir eş olarak aynı zamanda da bir şehidin emaneti olarak konuşuyorum. Eşim Celil Mutlu vatan için gözünü kırpmadan yürüyen cesur bir askerdi. Görevini sadece bir meslek olarak değil, bir onur, bir sorumluluk olarak gördü. Vatan dediğinde sesi titredi, bayrak dediğinde gözleri dolardı. Bugün onun adının bir okulda çocukların sesinde umutlarında yaşayacak olması acımızın içindeki en büyük tesellidir. O bu vatanın evladıydı, artık bu okulunda adıdır.

"Ben şehit geleceğim dedi, 37 gün sonra şehit olarak geldi"

Gurur, acı, özlem gibi bütün duygularının bir arada olduğu bir gün yaşadıklarını değinen şehit eşi Deniz Şahin ise, eşinin mesleğe 14 yılını verdiğini ve her zaman önceliğinin vatan ve bayrak olduğunu kaydetti. Şehidinin vasiyetini de anlatan Şahin," Bayramın ilk günü babasının mezarına gittik. Babasının mezarında vasiyetini etti. Ben şehit geleceğim, bir dahaki gelişimi şehitlik olacak dedi. 37 gün sonra şehit olarak geldi. Ben gazi olarak gel ben sana bakarım dediğim de ise bana 'ben sana yük olamam' diyen bir eşim vardı. O bana yük değil Rabbim 'in bana bir hediyesiydi" diyerek konuşması herkesi duygulandırdı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Tören, Karne, Yerel

