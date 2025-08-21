Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda Film Gösterimi Etkinliği Düzenlendi

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler için film gösterimi etkinliği düzenlendi.

Ceza İnfaz Kurumlarının, infazın temel amacını yansıtan ve bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen rehabilitasyon faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu öncülüğünde ve Kars Belediyesi'nin katkılarıyla, kurum bünyesinde özel bir açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliğe kurumdaki tüm hükümlüler ve personel katıldı.

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik de, Ceza İnfaz Kurumlarının sadece ıslah edici değil, aynı zamanda topluma entegrasyonu destekleyen kurumlar olduğunun somut bir göstergesi oldu. - KARS