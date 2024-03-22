Kars Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere 40 Milyon TL Değerinde Yardım Yaptı

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Kars Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi ailelere 40 milyon liralık çeşitli yardımlarda bulundu. Belediyenin hayata geçirdiği sosyal projeler vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere maddi değeri 40 milyon TL'yi aşan yardımlarda bulundu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda 5 bin 655 aileye gıda, 810 aileye temizlik, bin 184 öğrenciye kırtasiye, 473 aileye anne-bebek paketi, 130 aileye Hoş Geldin Bebek paketi, 8 bin 525 aile 35 bin 114 vatandaşa 95 bin 110 parça kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Ayrıca "Sosyal Belediyecilik" anlayışı doğrultusunda günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü 35 vatandaşlara sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyaçları karşılandı.

Öğrencilerin evlerinde kendi masalarında rahatça ders çalışmaları adına hayata geçirilen "Odam Kütüphanem" projesi kapsamında Belediye ilk etapta 200 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına ders çalışma masaları dağıttı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca bebek sahibi olacak ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluklarına ortak olmak ve her zaman yanlarında olduğu belirtmek amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere Hoş Geldin Bebek paket yardımı verildi.

Kars Valiliği öncülüğünde devam eden Kafkas Projesi Akıl ve Zeka Oyun Sınıfları çerçevesinde öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, odaklanma, akıl ve mantık yürütme, görsel algılama ve soyut düşünme gibi yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan eğitimde vizyon projesi olan KAFKAS Projesi kapsamında; 10 okulda zeka ve oyun sınıfları belediye tarafından tefrişatı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kars Belediyesi Gönül Sofrası İftar Programı ile hoşgörü, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşamak adına Ramazan Ayı boyunca yüzlerce vatandaş ağırlanıyor.

Belediye Yaşlı ve Engellilere Evde Sıcak Yemek Uygulaması ile Ramazan ayı boyunca evde bakım hizmeti verilen 35 engelli-yaşlı vatandaşa aileleriyle birlikte hanelerinde sıcak yemek ikramında bulunuyor. - KARS