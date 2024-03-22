Kars Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere 40 Milyon TL Değerinde Yardım Yaptı

Kars Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi ailelere 40 milyon liralık çeşitli yardımlarda bulundu. Belediyenin hayata geçirdiği sosyal projeler vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Kars Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere maddi değeri 40 milyon TL'yi aşan yardımlarda bulundu.
Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda 5 bin 655 aileye gıda, 810 aileye temizlik, bin 184 öğrenciye kırtasiye, 473 aileye anne-bebek paketi, 130 aileye Hoş Geldin Bebek paketi, 8 bin 525 aile 35 bin 114 vatandaşa 95 bin 110 parça kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.
Ayrıca "Sosyal Belediyecilik" anlayışı doğrultusunda günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli ve 65 yaş üstü 35 vatandaşlara sağlık, fizik tedavi, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı, boya, bahçe işleri gibi birçok ihtiyaçları karşılandı.
Öğrencilerin evlerinde kendi masalarında rahatça ders çalışmaları adına hayata geçirilen "Odam Kütüphanem" projesi kapsamında Belediye ilk etapta 200 ihtiyaç sahibi ailenin çocuklarına ders çalışma masaları dağıttı.
Kars Belediye Başkanlığı'nca bebek sahibi olacak ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluklarına ortak olmak ve her zaman yanlarında olduğu belirtmek amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere Hoş Geldin Bebek paket yardımı verildi.
Kars Valiliği öncülüğünde devam eden Kafkas Projesi Akıl ve Zeka Oyun Sınıfları çerçevesinde öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, odaklanma, akıl ve mantık yürütme, görsel algılama ve soyut düşünme gibi yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan eğitimde vizyon projesi olan KAFKAS Projesi kapsamında; 10 okulda zeka ve oyun sınıfları belediye tarafından tefrişatı yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Kars Belediyesi Gönül Sofrası İftar Programı ile hoşgörü, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşamak adına Ramazan Ayı boyunca yüzlerce vatandaş ağırlanıyor.
Belediye Yaşlı ve Engellilere Evde Sıcak Yemek Uygulaması ile Ramazan ayı boyunca evde bakım hizmeti verilen 35 engelli-yaşlı vatandaşa aileleriyle birlikte hanelerinde sıcak yemek ikramında bulunuyor. - KARS
Son Dakika › Yerel › Kars Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere 40 Milyon TL Değerinde Yardım Yaptı - Son Dakika
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Çetelerin savaş alanına çevirdiği Haiti'de tehditler nedeniyle 5 Mart'tan bu yana Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti. Henry'nin istifasıyla çetelerin lideri olan "Barbekü" lakaplı eski polis Jimmy Cherizier "Ülkenin en güçlü adamı" haline geldi. Cherizier, yeni liderin Haiti halkı tarafından seçilmesi gerektiğini savunarak "Bu barışçıl değil kanlı bir devrim, çünkü bir apartheid düzeninde yaşıyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?