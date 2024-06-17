Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya'nın Babası Toprağa Verildi

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Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya'nın vefat eden babası Yücel Harmankaya, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Harmankaya'nın cenazesi Işıklı Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, meslektaşları Harmankaya'yı acı gününde yalnız bırakmadı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya ve yakınları daha sonra taziye evinde taziyeleri kabul etti. - KARS