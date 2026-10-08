Kars'ta 75 özel güvenlik görevlisine görev ve yetki eğitimi verildi - Son Dakika
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Kars'ta 75 özel güvenlik görevlisine görev ve yetki eğitimi verildi

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Kars\'ta 75 özel güvenlik görevlisine görev ve yetki eğitimi verildi
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Kars'ta Kafkas Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli 75 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda görev, yetki ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı; güvenliğin artırılması hedeflendi.

Kars'ta Kafkas Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim programı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda 75 özel güvenlik görevlisine görev ve sorumlulukları konusunda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim, görevli emniyet personeli tarafından gerçekleştirildi. Programa, Kafkas Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan toplam 75 özel güvenlik görevlisi katıldı.

Eğitim programında özel güvenlik görevlilerinin görev alanları, yetki ve sorumlulukları ile görev sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Görevlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi, güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve olaylara karşı doğru müdahale yöntemleri konusunda katılımcılara bilgi verildi.

Özellikle üniversite ve eğitim kurumlarında güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ile görevli personelin karşılaşabileceği durumlara yönelik farkındalığın geliştirilmesi hedeflendi.

Program kapsamında özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlanırken, kurumlar ile emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun da güçlendirilmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimle, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini daha bilinçli, etkin ve güvenli şekilde yerine getirmelerine katkı sağlanması ve sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
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