Kars'ta el emeği göz nuru eserler sergileniyor

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Kars'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri çerçevesinde kursiyerlerin hazırladıkları el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.

Bedesten bölgesinde gerçekleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri çerçevesinde Kars merkez ve İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan serginin açılışı öncesinde Halk Oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve işaret dili ile Türküler söylendi.

Daha sonra serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışını Vali Ziya Polat Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç ve protokol üyeleri birlikte yapıldı.

Açılışı yapılan sergi Vali Polat ve beraberindekiler tarafından gezildi. Polat Sergi hakkında bilgi aldı.

Sergi de gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Bugün Hal Eğitim Merkezlerimizin ortak kursu sergisini açtık. Allah ömür verirse seneye böyle olmayacak. Seneye burada olursak bunu bir festival havasında bayram havasında yapmamız lazım. Kursiyerlerimizi de bu işe ortak edip, hocalarımızı da bu işe ortak edip, belki de sadece bir günlük değil birkaç günlük bir şenlik yapacağız" dedi.

Polat, "Bir sokakta yapmamız lazım, burası çok küçük olmuş. Burada olmadığımız için bu sene böyle oldu. Seneye inşallah çok daha güzel bir sergi yapacağımızı düşünüyoruz. Tabi 20 bine yakın öğrencimiz var kurs alan, inşallah hedefimiz minimum yüzde 15, 2024-2025 için Halk Eğitim Merkezlerimizde tüm il ve ilçelerimizde nüfusumuzun yüzde 15'ini biz spor, sanat, elişi ne olursa olsun kursumuza vereceğiz. Seneye de bunun hesabını hem ben vereceğim. Hem arkadaşlarımız verecek. Bakın şuan stantlarımızı geziyoruz. Çok güzel ürünler var. Tabi dediğim gibi ürünleri anlatamıyoruz. Anlatmak için güzel bir yer lazım" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi tarafından 7 ilçenin de Halk Eğitim Merkezlerinde kurs alan kursiyerlerin el emeği güz nuru eserleri sergiyi gezenlerinde beğenisini kazandı. Sergi 7 Haziran'a kadar açık kalacak. - KARS