Kars'ta kartpostallık kış görüntüleri - Son Dakika

- Kars'ta kartpostallık kış görüntüleri

KARS - Kars'ta kartpostallık kış görüntüleri, bulutların kar ile buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta yağan kar güzellikleri de beraberinde getirdi. Tarihi Benliahmet İstasyon'da çam ağaçlarının gökyüzündeki bulutlar ve kar ile bütünleşmesi görenleri büyüledi.

Bulutların yoğunluğu, çam ağaçlar ve kar kentte ayrı bir güzellik katarken, ortaya çıkan kış manzaraları ise kameralara yansıdı.

Türkiye en önemli turizmin merkezlerinden birisi olan Kars 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Karın en çok yakıştığı illerden birisi olan kentte kışın ortaya çıkan manzara bir kez da Kars'a karın ne kadar çok yakıştığını gözler önüne seriyor.

Tarihi Benliahmet İstasyonu, çam ağaçları, bulutların yoğunluğu ve köylerin beyazlar arasında kalması anba en kaydedildi.

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