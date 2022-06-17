Kars'ta İl Özel İdaresi'nce köy yollarında sıcak asfalt, kilit parke taş yol, menfez, köprü, içme suyu depoları ve beton asfalt yol çalışmaları yeni inşaat sezonunda sürüyor. Arazoğlu köyünde başlatılan yol yapımı vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars'ta köy yolları beton asfalt oluyor - Son Dakika

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