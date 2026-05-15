Kars\'ta şehirlerarası otobüs firmalarına sıkı denetim

15.05.2026 16:51  Güncelleme: 16:52
Kars Valiliği koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, şehirlerarası otobüs firmalarında bilet fiyatlarını denetledi. Fahiş fiyat ve usulsüzlüklere izin verilmeyeceği belirtildi.

Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü ile Kars Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenli, adil ve mevzuata uygun hizmet almasını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, özellikle bilet fiyat tarifeleri mercek altına alındı.

Kent genelinde faaliyet gösteren otobüs firmalarında gerçekleştirilen denetimlerde, firmaların uyguladığı bilet ücretlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyat tarifelerine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler, yolcu biletleri, fiyat listeleri ve firma kayıtlarını inceleyerek usulsüzlüklerin önüne geçmeyi hedefledi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ulaşım sektörüne yönelik denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, fahiş fiyat uygulamalarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Denetimlerde kurallara aykırı uygulama tespit edilmesi halinde ilgili firmalara gerekli idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Özellikle yaz sezonunun yaklaşması ve şehirlerarası yolculukların artmasıyla birlikte gerçekleştirilen denetimlerin, hem tüketici haklarının korunması hem de sektörde adil rekabet ortamının sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulandı. Vatandaşlardan da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları istendi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

