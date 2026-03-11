Kars'ta Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
Kars'ta Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Kars\'ta Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız sürüyor
11.03.2026 09:47  Güncelleme: 09:49
Kars'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, gıda güvenliği ve fiyat denetimleri artırıldı. Valilik koordinasyonunda yürütülen denetimlerde marketler, restoranlar ve kasaplar gibi birçok işletmede hijyen ve fiyat kontrolleri yapılıyor.

Kars'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda güvenliği ve fiyat denetimleri artırıldı. Kars Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğü ile Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde geniş çaplı kontroller gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla zincir marketler ve yerel marketlerin yanı sıra kafe, restoran, kasap ve fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayında gıda tüketiminin artması nedeniyle yapılan kontrollerde özellikle fiyat uygulamaları ve hijyen durumları titizlikle inceleniyor.

Denetimlerde işletmelerdeki ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak fiyat farkları kontrol edilirken, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de ayrıntılı incelemeler yapılıyor. Ayrıca gıda ürünlerinin uygun şekilde muhafaza edilip edilmediği, işletmelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihleri ekipler tarafından tek tek kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerin temel amacının vatandaşların sağlığını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını sağlamak olduğunu belirtildi, kurallara uymayan işletmelere gerekli idari işlemlerin uygulandığına dikkat çekildi.

Kars Valiliği koordinesinde yürütülen denetimlerin Ramazan ayı boyunca artarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmeleri istendi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Ramazan ayında gıda denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
