Kars'ta Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
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Kars'ta Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı

Kars\'ta Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı

Kars'ta sahipsiz sokak hayvanlarının korunması amacıyla Vali Ziya Polat başkanlığında Olağanüstü İl Hayvanları Koruma Kurulu toplandı. Toplantıda, hayvanların refahı ve toplum güvenliği için sürdürülebilir çözümler üzerinde duruldu.

19.02.2025 14:45  Güncelleme: 14:47
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Kars'ta sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ve toplum güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Vali Ziya Polat başkanlığında, İl Hayvanları Koruma Kurulu olağanüstü toplandı.

Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurumlarının yetkilileri, belediye temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Toplantıda, sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Vali Polat, "Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili hem hayvanların refahını hem de halkımızın güvenliğini gözeten sürdürülebilir çözümler üretmeliyiz. Bugün burada, hem alınacak tedbirleri belirlemek hem de mevcut sorunlara çözüm bulmak için bir aradayız" dedi.

Toplantıda; 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5199 sayılı "Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği" kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Toplantı, çözüm odaklı kararların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve düzenli takip mekanizmalarının kurulması yönünde atılan adımlarla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Sokak Hayvanları İçin Önemli Toplantı - Son Dakika

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